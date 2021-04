Buffon pensa al futuro e futuro lancia un’Accademy per giovani portieri

Gigi Buffon guarda al futuro. Il portiere della Juve non ha ancora deciso se sarà questa la sua ultima stagione da calciatore, oppure se per il passo d’addio ci sarà ancora tempo. Nel frattempo, l’estremo difensore bianconero pensa già a cosa fare una volta appesi i fatidici guantoni al chiodo: trasferire, attraverso un’Accademy, la sua straordinaria esperienza per avvicinare tanti ragazzi e ragazze (dagli 8 ai 16 anni) al ruolo del portiere.

UN PERCORSO PER GIOVANI TALENTI

Nasce da qui, dunque, il progetto della “Buffon Academy“: un vero e proprio percorso di alta specializzazione per quanti sognano di diventare grandi “numero uno“, con uno sguardo ovviamente rivolto ai giovani talenti. Buffon pensa ad una “full-immersion completa”, con tanto di “programma di allenamento personalizzato creato ad hoc per ciascun portiere”. La speranza è quella di poter partire già a giugno, anche sse il tutto è subordinato all’emergenza Covid.

LE TAPPE DEL CAMP

Il Camp, pandemia permettendo, toccherà, secondo i programmi, Marina di Pietrasanta (LU) dal 13 al 26 giugno (due turni settimanali) con la presenza dello stesso Buffon. Poi Andalo (TN) dal 4 al 10 luglio; Lignano Sabbiadoro (UD) dal 27 giugno al 3 luglio e Sestola (MO) dal 11 al 17 luglio.