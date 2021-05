Buffon, addio alla Juve: “A fine stagione lascio definitivamente”

Questa volta non è un arrivederci. Gigi Buffon dice addio alla Juventus, almeno come calciatore. E lo fa attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni di beIN Sports. “Al termine della stagione si concluderà definitivamente questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juventus” ha dichiarato.

43 anni, una carriera pazzesca costellata di record e trofei, e la voglia di essere preso in considerazione. “Potrei smettere, ma sono pronto a prendere in considerazione una proposta che mi dia stimoli per giocare o provare un’esperienza di vita diversa”.

