Bufera sulla Partita del Cuore: «Sessismo contro Aurora»

La Partita del Cuore diventa una bufera social e politica. Il direttore generale della nazionale cantanti si è dimesso, la Juventus ha mandato in campo all’ultimo momento le JWomen campionesse d’Italia (allenate da Mihajlovic per una sera) per dare il calcio d’inizio, mentre Gigi Buffon ha parlato di «idiozia» per quanto accaduto, ossia che un’ospite, che sarebbe dovuta essere in campo nella squadra degli Amici della Ricerca, l’attrice Aurora Leone dei The Jackal, è stata allontanata «in quanto donna», come ha denunciato, dal tavolo dei calciatori. «Le donne non giocano» le avrebbero detto. Una bufera incredibile che ha macchiato di inaccettabile sessismo la serata benefica.

Dopo una mattinata di polemiche si è dimesso Gianluca Pecchini, direttore generale della Nazionale Cantanti che si è assunto piena responsabilità dell’accaduto, sottolineando che gli artisti presenti non si erano affatto accorti di nulla. Non sono bastate le scuse formali del capitano Enrico Ruggeri né il più forte e chiaro j’accuse di Eros Ramazzotti che annunciava di non voler giocare la partita con «questa dirigenza». Parole come macigni quelle del portiere Gigi Buffon: «Una raccolta di beneficenza, inclusiva per definizione, non può trasformarsi nel teatro di assurde discriminazioni sessiste. Sono senza parole di fronte a tanta idiozia».

Solidarietà anche da Gianmarco Mazzi che all’Ansa dice, uno dei fondatori della Nazionale Cantanti e ideatore della Partita del Cuore, nata in Rai nel 1992.

«Io e Ciro (anche lui dei The Jackal, ndr ci siamo seduti al tavolo con la Nazionale Cantanti – ha raccontato sui social l’attrice comica – ma il direttore generale ha detto non potevamo stare seduti lì”. «O meglio, che Aurora non poteva», ha specificato Ciro Priello. Sempre Pecchini, alla spiegazione di Aurora che lei era una delle giocatrici invitate in campo, e non un’accompagnatrice di Ciro, ha risposto: «Da quando in qua le donne giocano?». Dopo il video di Aurora e Ciro la prima reazione della Nazionale Cantanti è stata una nota (poi cancellata da tutti i social ma restano gli screen shot che continuano ad essere ripostati) in cui si respingeva con forza l’accusa di sessismo: «Non accettiamo arroganza, minacce e violenza verbale». In molti sui social hanno manifestato il proprio sostegno ad Aurora. Come Fedez, che su Instagram ha scritto: «Sconcertante che un evento benefico si trasformi nella saga del machismo». Il commento della sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali sulla vicenda: «Quanto denunciato è l’ennesima triste attestazione di quanta strada ci sia ancora da fare. “Da quando in qua le donne giocano a calcio” evidenzia la necessità di tanta cultura sportiva. Si punta al cuore, ma qui bisogna ricominciare dal cervello». La sindaca di Torino Chiara Appendino ha parlato di «episodio fuori dalla storia». Tanti i commenti da parte del mondo della politica e del mondo istituzionale. «Quello che è successo è davvero inaccettabile!», così sui suoi profili social Carolina Morace, attuale tecnico della Lazio Women ed icona del calcio femminile. «Le donne non possono giocare a calcio? Chiedetelo alle mie ragazze che per raggiungere i loro sogni ogni giorno si sono presentate al campo di allenamento dopo 8 ore di lavoro – scrive la Morace – Ditelo alle bambine di 6 anni che per la prima volta indossano le loro scarpette per calciare un pallone».