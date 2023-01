Buco nel cassone e fuga: minorenne evade dal Ferrante Aporti

Pochi minuti dopo la mezzanotte ha ricavato un buco dal cassone delle tapparelle sopra la finestra della sua camera detentiva, è arrivato all’area parcheggi e ha fatto perdere le sue tracce. Un detenuto minorenne, di nazionalità egiziana, è evaso dal Centro di Prima Accoglienza del Ferrante Aporti di Torino. Ne dà notizia il Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria.

Le indagini per la sua cattura sono in corso, mentre dallo stesso sindacato si invitano le istituzioni competentei a prestare maggior attenzione ai segnali, sempre più preoccupanti, che arrivano dall’universo dei penitenziari minorili, non solo limitatamente alla realtà torinese, ma di tutto il paese.