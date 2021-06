Bucano gomme di auto in sosta per “divertimento”: denunciati due minorenni

Attimi di caos nella tarda serata di venerdì a Torino, quartiere Parella, quando due minorenni hanno danneggiato un’auto in sosta in corso Monte Grappa, angolo via Servais.

E’ accaduto intorno alle 23: i due sono stati visti da un passante, che ha subito chiamato la Polizia. Intervenuti sul posto, uno dei due giovani è stato trovato intento a bucare le gomme di una macchina con un cacciavite, mentre l’altro faceva da palo. Fermati e condotti in Commissariato, dove sono stati denunciati in stato di libertà, i minori riveleranno ai poliziotti di averlo fatto per “divertimento”.