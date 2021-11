Brutto Torino al Picco: lo Spezia vince con un missile di Sala

Il Torino cade al Picco contro lo Spezia di Thiago Motta nel primo anticipo del sabato valido per la 12esima giornata di campionato.

LA PARTITA

La prima occasione è per i padroni di casa che Verde che, da buona posizione, non trova la porta. Al 18′ si vedono i granata: cross dalla sinistra di Praet deviato leggermente da Singo e traversa di Belotti da pochi passi. Orsato viene poi richiamato dal Var per un possibile tocco di mano di Bastoni, ma per l’arbitro non è rigore. Al 32′ bel tiro di Gyasi, fuori di poco.

L’inizio del secondo tempo è tutto a favore dei liguri, che si rendono pericolosi con Nzola. Juric ne cambia tre e, al 58′, il Toro si fa sorprendere in contropiede: missile di Sala da fuori area e palla in rete. La squadra di Juric prova a rientrare in partita al 63′ con Sanabria, ma il suo diagonale termina sul fondo di poco. Il forcing finale dei piemontesi, neppure così convinto, non sortisce gli effetti sperati: per il Toro un passo indietro dopo il bel 3-0 alla Sampdoria.