Bremer, venti giorni di stop. E Pogba torna in gruppo

Circa 20 giorni per il pieno recupero di Bremer. È la prognosi dopo gli esami diagnostici effettuati ieri mattina al J Medical che hanno evidenziato, per il difensore brasiliano della Juventus, una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Bremer sarà quindi molto probabilmente costretto a saltare anche Juventus-Inter del 6 novembre. Potrebbe rientrare per le ultime due partite prima della sosta per i Mondiali, il 10 novembre a Verona e Juventus-Lazio del 13 novembre.

Insomma, non buone notizie per Max Allegri, ma poteva andare decisamente peggio. Bisognerà vedere come risistemerà la difesa, anche in considerazione della scarsa fiducia data negli ultimi tempi al capitano Bonucci – che ci ha messo del suo quanto a orrori – e dei risultati dello schieramento di Rugani, come si è visto nella serata orribile di Haifa.

In attesa di riavere Di Maria, Allegri comincia a vedere meno nero per quanto riguarda gli altri infortunati: questa settimana, Paul Pogba tornerà ad allenarsi in gruppo, approfittando anche della settimana libera da impegni di campo. La speranza è riaverlo a disposizione per le partite di novembre: tra Champions League e campionato Pogba dovrebbe tornare a disposizione, giusto in tempo per il rodaggio in vista del mondiale in Qatar.

Sempre meglio la resa in gruppo di Federico Chiesa, ormai recuperato dopo l’operazione ai legamenti del ginocchio, tanto che nei prossimi giorni potrebbe scendere in campo in una amichevole – ora li definiscono «allenamenti congiunti» – alla Continassa per testarne la resa. Il rientro dell’attaccante sarebbe fondamentale per la Juventus nel tentativo di salvare la Champions – fondamentale è battere sia Psg sia Benfica, non c’è più rete di salvezza – e di riprendere la corsa al campionato. Paradossalmente un assist in questo senso arriva da una delle avversarie più in salute, ossia l’Atalanta di Gasperini: «Penso che Allegri abbia ben chiaro quello che deve fare: la Juventus sicuramente non è partita per quelle che erano le aspettative, ma già il fatto di aver vinto il derby è un bel segnale. Anche l’Inter si è ripresa e sono convinto che presto entrambe torneranno in lotta per le migliori posizioni del campionato» ha detto l’allenatore su RadioRai.