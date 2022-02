Bremer, colonna granata: Juric ritrova l’antidoto per la solidità difensiva

Quest’anno il Toro di Ivan Juric non aveva mai perso con due gol di scarto. A Udine, senza il perno della difesa granata Gleison Bremer, e con un Milinkovic Savic lontano dalla sua forma migliore, la squadra granata ha perso 2-0, subendo due reti negli ultimissimi minuti del match giocato alla “Dacia Arena”. Un risultato che ha evidenziato l’importanza di un leader difensivo come il brasiliano Bremer. Senza di lui in campo, infatti, la difesa granata è apparsa smarrita, priva di una bussola, di un leader carismatico come l’ex Atletico Minero. Cercato dalle big di Serie A – anche la Juventus di Allegri vorrebbe affidargli le chiavi del dopo Chiellini – e da alcuni top club della Premier League, lui, per non fare la fine di Belotti, ha prolungato di un anno il contratto con i granata. «Ha fatto un gesto allucinante – aveva detto a tal proposito Ivan Juric nella conferenza stampa della vigilia della partita di Udine -, verso la società firmando per un solo anno: lui ha grandissime ambizioni personali, ma permette alla società di essere serena e di valutare le cose senza fretta e senza pressioni. È un gesto fantastico. Il mio obiettivo è arrivare che un giocatore come Bremer firmi per cinque anni e pensi che ci sia una prospettiva diversa: ci vuole tempo e volontà, ma l’idea è questa. Siamo sulla strada giusta, lui si comporta in maniera esemplare». Per il futuro, dicevamo, se ne riparlerà in estate, con tutta probabilità. Intanto Juric può sorridere dopo aver ritrovato il suo perno in difesa. Prima il Venezia – domani ore 20:45; arbitra Giua -, poi venerdì 18 febbraio il derby contro la Juventus di Dusan Vlahovic, calciatore che Bremer conosce bene, calciatore che il brasiliano ha praticamente annullato nella sfida di gennaio tra Toro e Fiorentina, vinta dai granata 4-0. Con il ritorno di Bremer in difesa, i granata vogliono ritornare sui loro standard e soprattutto ritrovare una solidità difensiva smarrita la scorsa domenica a Udine. Dove eravamo rimasti?