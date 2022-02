Bremer alla 100ª con il Toro prepara la sfida con Vlahovic

È da due partite di fila che Gleison Bremer è stato costretto a rinviare i festeggiamenti per il prolungamento di contratto con il Toro: contro l’Udinese era squalificato, contro il Venezia è incappato insieme ai compagni in una clamorosa sconfitta interna. Ora c’è il derby alle porte, il brasiliano punta al colpo grosso per celebrare il doppio traguardo. Da una parte la firma fino al 2024, così da permettere al presidente Urbano Cairo di tirare al rialzo la valutazione del suo cartellino in sede di calciomercato, e dall’altra le 100 presenze in granata. Già, perché Bremer centrerà la cifra tonda proprio nella stracittadina contro la Juventus: una bella soddisfazione, specie se dovesse arrivare un risultato positivo all’Allianz Stadium, teatro mai violato dal Toro in oltre undici anni dalla nascita. Non sarà facile, anzi, anche perché se i granata sono in un periodo di flessione di prestazioni e di punti conquistati, i bianconeri stanno attraversando il miglior momento della stagione. Hanno pure un Dusan Vlahovic in più, ma Bremer sa molto bene come fermarlo: poco più di un mese fa, il brasiliano annientò l’attaccante e non gli fece letteralmente vedere il pallone. Una marcatura asfissiante per oltre 70 minuti, poi il volto nuovo della Juve venne sostituito dal suo tecnico Vincenzo Italiano dopo una prova opaca. Venerdì si rinnoverà il duello, ma Juric deve trovare le contromisure anche per Dybala e Morata, gli altri due componenti di un tridente che fa davvero paura. E il tecnico sta tenendo tutti sulla corda: Djidji ha ancora dolore al pube, Zima esordì nel derby d’andata, Izzo è finito nel dimenticatoio ma vuole ritagliarsi uno spazio. Così in difesa sono in atto prove anti-Juve, anche perché la solidità del pacchetto arretrato sta diventando un lontano ricordo, considerati i quattro gol subiti tra Udinese e Venezia che hanno rovinato la media.