Brekalo-Bremer, il Toro ritrova la vittoria: Udinese battuto 2-1

Il Toro si riscatta e ritrova i tre punti davanti al proprio pubblico: all’Olimpico Grande Torino va ko l’Udinese, battuto con il risultato di 2-1.

APRE BREKALO DALLA DISTANZA

Granata che vanno in vantaggio dopo appena 8 minuti: segna Brekalo, che trova l’angolino dalla distanza dopo un tocco di Belotti. I padroni di casa fanno la partita, ma i bianconeri sfiorano il pari nel finale di tempo: gran parata di Milinkovic-Savic su tiro di Beto.

RADDOPPIA BREMER, ACCORCIA FORESTIERI

La ripresa si apre con la rete del raddoppio: mischia furibonda in area di rigore, alla fine è Bremer a mettere in rete il pallone per il 2-0. L’Udinese riapre la partita al 77′ con una gran punizione firmata Forestieri. Nel finale ancora protagonista Milinkovic-Savic con un gran riflesso su Samardzic.

IL TORO SALE A QUOTA 17

Il Toro sale così a quota 17 punti in classifica: agganciato il treno delle prime dieci in classifica. Gli uomini di Juric giocheranno quindi domenica alle ore 18 a Roma contro i giallorossi di Josè Mourinho.