Branco di cani randagi in strada: «Hanno aggredito mio marito»

Nei giorni scorsi è avvenuta pure un’aggressione, ed ecco che torna il problema dei cani randagi a Torino nord. Nell’area attorno al fiume Stura, tra il parco omonimo e quello dell’Arrivore, sono stati avvistati branchi di animali liberi. Maria , un’automobilista, li ha anche filmati col suo telefonino: «Sono tra la Coop e il Novotel», afferma la donna. In pratica, il branco è stato segnalato tra il supermercato di via Botticelli e il Novotel Torino di corso Giulio Cesare. Vale a dire nella zona di strada Basse di Stura. Tuttavia, gli animali potrebbero già essersi spostato altrove.

Come detto, si è anche verificata un’aggressione. «E’ successo a mio marito, sul ponte di corso Giulio Cesare, mentre stava facendo jogging. Per fortuna il nostro cane ha messo in fuga il branco», racconta Lina Delle Cave. Purtroppo, quello dei cani randagi a spasso nei pressi del fiume Stura è una grana di vecchia data. Trattasi di animali di grossa taglia, molto simili a dei pastori tedeschi, che amano uscire nelle ore serali e notturne.

Un fenomeno che però è attenzionato dal Comune e dalla polizia municipale. Da un paio d’anni è infatti in vigore un piano d’azione, che coinvolge anche i volontari dell’Enpa, per catturare i randagi. Nel mese di marzo è avvenuto uno degli ultimi salvataggi, con quattro cuccioli erano recuperati dai volontari del canile. Il caso del randagismo a Torino nord era finito anche sul tavolo del Comune, ad esempio lo scorso 4 maggio con un’interpellanza di Raffaele Petrarulo, capogruppo di Forza Italia. Adesso, sono state persino individuate delle cucce. «In zona c’è qualcuno che dà da mangiare a questi cani, che non sono certo di piccola taglia ma belli grossi – afferma Petrarulo -. Di recente ho fatto un sopralluogo sul posto e sono spuntate le cucce. Da tempo sollevo il problema del randagismo e ci sono state anche aggressioni».