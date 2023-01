Brad Pitt, un nuovo amore per dimenticare Angelina

Dalla fine del 2016, quando inattesa e fragorosa è esplosa la notizia della sua separazione da Angelina Jolie, a oggi accanto a Brad Pitt sono state piazzate diverse donne. Ogni volta indicati come amori in corso, o almeno trattative, ma tutti buchi nell’acqua. Compreso il presunto ritorno di fiamma con Jennifer Aniston che non era nemmeno una miccetta.

Questa volta però è diverso perché ci sono anche le immagini. Il divo di Hollywood, che da poco compiuto 59 anni, negli ultimi gironi è stato in vacanza a Cabo San Lucas (una delle più esclusive mete del Messico) con Ines de Ramon che è davvero la sua nuova fiamma come ipotizzavano alcuni esperti di gossip già un paio di mesi fa.

Il settimanale “Chi” pubblica le foto del loro soggiorno da sogno e anche se non scatta il bacio, è evidente la complicità tra i due. Lei era già lì da qualche tempo, lui l’ha raggiunta da Los Angeles e insieme hanno passato i primi giorni del 2023. Come coppia? Presto per dirlo perché come Brad, anche se per lui è passato molto tempo, anche lei è reduce da una separazione. Fino alla scorsa estate infatti era sposata con il 40enne attore americano Paul Wesley, conosciuto in tutto il mondo per il suo ruolo da protagonista nella serie tv “The Vampire Diaries”. Una storia durata tre anni, ora mandata in soffitta anche se pare si siano lasciati in buoni rapporti. E qui subentra Brad Pitt, che in punta di piedi è entrato nella sua vita. «Escono insieme e si divertono. Hanno una relazione e va a gonfie vele. Non c’è stress tra di loro», confermava qualche tempo prima una fonte a “People”. In effetti lo scorso novembre alcuni fotografi hanno immortalato abbracci affettuosi tra di loro nel backstage del concerto di Bono Vox, a Los Angeles. E poi dopo la presentazione di Babylon, l’ultimo film che ha visto Pitt come protagonista, i due erano apparsi nuovamente insieme, prima del compleanno di Brad al quale lei era stata naturalmente invitata. Trent’anni, Ines de Ramon parla diverse lingue, compresa la nostra, per motivi di lavoro. Da tempo è la vice presidente di Anita Ko, brand di lusso nel settore degli accessori, partendo come designer di gioielli.