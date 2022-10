Brad Pitt fa sul serio con Emily: «Tra loro due c’è del tenero…»

Dopo il divorzio da Angelina Jolie a Brad Pitt sono stati attribuiti diversi flirt, compreso un clamoroso ritorno con l’ex moglie Jennifer Aniston, che però non hanno mai trovato riscontro. L’ultimo però, che avevamo anticipato qualche settimana fa, è davvero clamoroso. Perché continuano le voci su una sua frequentazione con Emily Ratajkowski, la top model britannica che milioni di fan sognano.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Page Six”, tra i due ci sarebbe del tenero. Il primo incontro casuale, in un ristorante parigino, ma poi un appuntamento vero in un locale alla moda di New York alcune settimane fa. E ora, come hanno raccontano alcune fonti al tabloid, «i due stanno trascorrendo un sacco di tempo insieme».

Per la modella, reduce dal divorzio con il produttore cinematografico Sebastian Bear-McClard, l’incontro con Pitt sarebbe stato quasi una benedizione e l’avrebbe aiutata a superare l’amarezza dopo quattro anni di matrimonio finito male. La relazione per il momento non è ancora stata confermata dai diretti interessati, ma gli amici di Brad giurano che al momento stia vivendo il suo periodo migliore.

A fine agosto una fonte vicino all’attore aveva svelato che «Brad aveva una cotta per Emily dalla festa degli Oscar del 2020. È in quell’occasione che hanno parlato, sempre in contesti di gruppo, e si sono conosciuti meglio». Secondo le indiscrezioni dei fatti, Brad si sarebbe avvicinato solo dopo la separazione della donna dal produttore cinematografico e padre di un bambino nato nel 2021. Alla base della decisione, la scoperta da parte della Ratajkowski che lui la tradiva.

Tra l’altro la modella, tra le protagoniste dell’ultima Milano Fashion Week dove ha sfilato per Versace, sul suo profilo TikTok si è definita poco tempo fa «una persona recentemente single che sta pensando ad appuntamenti e cose del genere». E con lei Brad può dimenticare le tempeste con Angelina Jolie che ancora non ha digerito l’affidamento congiunto dei sei figli (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Vivienne e Knox). Secondo “Page Six”, sarà guerra aperta.