Braccato dagli agenti, non riesce a deglutire gli ovuli pieni di droga e li getta nel tombino. Acciuffato

Non riesce a deglutire in tempo gli ovuli e li butta in un tombino. Il gesto non sfugge agli agenti e per il pusher scattano le manette. E’ successo venerdì nel tardo pomeriggio, a Torino. Transitando in piazza Pitagora gli uomini della Squadra Volante hanno notato un giovane muoversi con fare sospetto. Accortosi della presenza delle forze dell’ordine, quest’ultimo, un 21enne del Gabon, ha cercato di eludere un eventuale controllo dandosi improvvisamente alla fuga.

IL PUSHER TENTA LA FUGA

Inseguito dai poliziotti, il fuggitivo ha cambiato continuamente direzione di fuga nel tentativo di non farsi acciuffare, attraversando incurante corso Siracusa. Qui, però, l’inseguimento si è concluso: il giovane, ormai raggiunto, ha estratto dalla bocca alcuni involucri gialli ed ha iniziato a deglutirli.

GETTA GLI OVULI NEL TOMBINO

Capendo di non riuscire a portare a termine il suo intento, ha pensato bene di gettarli in un tombino dove però gli involucri hanno iniziato a galleggiare. Il ventunenne è stato definitivamente fermato e tratto in arresto per la detenzione della sostanza stupefacente.

RECUPERATA LA DROGA

Successivamente, dal tombino sono state recuperate 9 dosi di cocaina e 10 di crack per un peso vicino ai 20 grammi. Il giovane spacciatore aveva con sé anche 350 euro in contanti e due telefoni cellulari di vecchia generazione che nel corso dell’attività di polizia, si sono messi a squillare un centinaio di volte. Dagli accertamenti è emerso che il 22enne era gravato da numerosi precedenti di polizia specifici.