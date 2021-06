Botte a una donna per rubarle la borsa: 21enne arrestato al terminal dei bus di Torino

La scorsa domenica mattina è giunta alla centrale del 112 NUE la richiesta di aiuto di una donna che, al termine di un viaggio che l’aveva portata in autobus da Roma a Torino, si era resa conto di essere stata derubata della somma di 350 era che aveva nella borsa e nutriva forti sospetti che potessero essere stati due passeggeri che avevano effettuato anche loro il viaggio a bordo del medesimo pullman ed erano seduti nei posti a lei limitrofi.

Nello scendere al terminal dei bus di corso Vittorio Emanuele II, la donna ha chiesto ai due uomini di fermarsi e attendere con lei l’arrivo di una pattuglia di polizia. Per tutta risposta, uno si è dato alla fuga, l’altro l’ha aggredita cercando di rubarle la borsa. La donna ha opposto resistenza allo scippo ed è stata colpita con un forte pugno dall’uomo, che a ogni costo voleva sottrarle la borsa.

Un automobilista in transito si è accorto della scena, ha fermato l’autovettura e si è precipitato in soccorso della vittima, riuscendo a bloccare il malvivente. Di lì a pochi istanti, l’intervento di una pattuglia della Squadra Volante assicurerà il reo alla giustizia. Si tratta di un cittadino gambiano di 21 anni con precedenti specifici per reati contro la persona. È stato tratto in arresto per tentata rapina in concorso con persona rimasta ignota.