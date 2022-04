Bortuzzo e Lulù, è già finita: «Tra noi notevoli divergenze»

Nelle favole c’è sempre il lieto fine, ma la principessa delle favole che abbiamo scoperto al GF Vip 6 non lo conosce. Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si sono lasciati e l’ex nuotatore azzurro ha affidato un comunicato all’Ansa e poi lo ha ripubblicato via social per confermare quello che i suoi fan temevano da qualche tempo.

«In questo mese dal termine del Gf Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del GF rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale».

Lui a Roma, lei invece a Milano per impegni di lavoro. E così, in taxi, la Selassiè ha fatto una diretta Instagram per spiegare. «Purtroppo questa notizia è vera, mi dispiace, non era questo il programma della nostra relazione. Non è né colpa mia né colpa di Manu, è colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione. Hanno cercato di metterci contro. Purtroppo da parte della sua famiglia verso di me c’è stato un atteggiamento di chiusura anche se sono stata amichevole, ho cercato di essere gentile. In queste due settimane abbiamo lottato tantissimo per far sì che quello che dicevano le persone non ci toccasse…».

Negli ultimi giorni c’erano già stati segnali. Manuel aveva deciso di chiudere il suo profilo su Twitter proprio per non essere stressato dai fan (donne in testa) della sua fidanzata. Perché tutto quello che scrive Lulù è passato al setaccio e basta una piccola frase per scatenare le “fatine”, le sue fan più accanite, in qualche caso fin troppo.

Poi Manuel ha anche eliminato dalle sue Storie l’album che i due ragazzi avevano scattato nel weekend di Pasqua a Napoli. Un gesto assolutamente volontario e non casuale, perché per farlo bisogna volerlo, non succede per caso. E adesso, ognuno per sé. Lui, intanto, è stato rivisto assieme alla ex a una festa. Solo coincidenze?