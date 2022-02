Bortuzzo e l’amore per Lulù: «È stato un colpo di fulmine»

Il Grande Fratello Vip 6 come trampolino di lancio per farsi conoscere da un pubblico maggiore e per fare una nuova esperienza. Era questo l’obiettivo di Manuel Bortuzzo entrando nel reality ma non aveva fatto i conti con l’amore. Quello che prova Manuel Bortuzzo per Lulù, un amore inatteso e travolgente, l’ha confessato in esclusiva al settimanale “Oggi”: «Un colpo di fulmine, anche se ci abbiamo messo un po’ a dirci “ti amo”, volevamo essere sicuri. Ci siamo mostrati l’uno all’altra nella nostra versione peggiore. E accettati. Lulù è una che con semplicità arriva dritta al cuore».

Ai fan che chiedono in continuazione notizie sul loro futuro anticipa che quando finirà il Gf Vip 6 andranno a farsi una vacanza al mare. Insieme, come la vita che vogliono fare: «Non aspetteremo, cavalcheremo l’onda di questo amore. Si può morire da un minuto all’altro, senza preavviso né motivo, io lo so bene. Non voglio vivere con il freno». La storia con Lulù Selassié sembrava non decollare mai ma alla fine la testardaggine della principessina ha avuto la meglio. E chi aveva dubbi sul fatto che fosse soltanto un amore televisivo, è stato servito lunedì scorso durante la diretta televisiva in occasione di San Valentino.

Manuel ha fatto trovare un orso gigante di peluche e un mazzo di rose enorme alla sua fidanzata, rivolgendole parole importanti. Poi ha confermato tutto nelle ultime ore durante una diretta Instagram. Ha detto di essere felice per l’emozione che gli ha dimostrato Lulù, ma ci teneva a farle sapere che per lui anche fuori non è cambiato nulla. Soprattutto però ha anticipato un grande progetto: «La nostra sorpresa è stata bellissima. Ho provato in tutti i modi a trattenermi, non è così facile. Se mi fossi lasciato andare solo alle emozioni che provavo o mi saltava addosso o finiva male. Oggi ho fatto l’intervista con “Casa Chi”, abbiamo fatto un appello per farmi fare la quarantena ed entrare. Quindi spero che si potrà fare, io sono disponibile a tutto per lei».