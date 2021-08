Bongiovanni bis per San Mauro: «Ho mantenuto le promesse»

Dopo l’inaspettato risultato del 2016, quando sconfisse al ballottaggio la Lega, Marco Bongiovanni ci riprova. Sono passati più di 5 anni, ormai, da quel giugno del 2016 quando le urne del secondo turno lo incoronarono sindaco di San Mauro. Quello era il tempo in cui il Movimento 5 Stelle era, praticamente dappertutto, sulla cresta dell’onda, il tempo in cui vinceva tutti i ballottaggi. Alle elezioni del prossimo autunno, invece, lo scenario sarà nettamente diverso: il Movimento 5 Stelle ha perso l’appeal che aveva qualche anno fa e quindi Bongiovanni dovrà contare quasi esclusivamente su quanto fatto nei 5 anni di amministrazione sanmaurese. Al suo fianco, alle elezioni, ci sarà il M5s, con la sua lista, ma anche (almeno) un’altra lista civica che appoggerà la candidatura del primo cittadino uscente. Ed è senz’altro questa una delle varianti sul tema proprio per i grillini: 5 anni fa le alleanze erano vietatissime, oggi, invece, sono possibili e quindi il Movimento 5 Stelle locale si sta impegnando da tempo per mettere in piedi una coalizione che possa sostenere il Sindaco nel suo percorso

Perché ha deciso di candidarsi e perché gli elettori dovrebbero scegliere lei?

«Perché ho dei progetti da completare e altri nuovi da iniziare nei prossimi 5 anni di governo. I cittadini dovrebbero votarmi perché quello che ho promesso l’ho fatto in questi 5 anni di amministrazione della città. Penso ai cambiamenti nei trasporti, per esempio, con il collegamento attivato per la zona della Pragranda».

Cosa le piace di San Mauro?

«Tutto».

Cosa non le piace?

«L’ipocrisia di alcune persone. Non di tutte ma di quelle che fanno parte della politica locale. Faccio un esempio: nell’ultimo consiglio comunale di luglio abbiamo fatto una delibera che destina 5 milioni di euro per le scuole e la minoranza ha votato contro. Io capisco che siamo su sponde diverse ma se lavori per San Mauro lavori per la città e le cose giuste le voti».

Come avete amministrato in questi 5 anni?

«Abbiamo fatto abbastanza bene, abbiamo fatto progetti previsti ma anche non previsti, qualcosa in più quindi. In ogni caso, c’è spazio per migliorare ma con il senno di poi metterei uno o due assessori in più, abbiamo tribolato un po’ per far funzionare tutto».

Un provvedimento da fare nei primi 100 giorni? O qualcosa su cui concentrarsi da subito?

«Monitorare l’andamento dei bandi in modo da non perdere i finanziamenti che potrebbero arrivare da enti superiori. C’è bisogno di stare dietro a questo tipo di possibilità costantemente perché possono rappresentare un qualcosa di importante per la città».

Cosa manca a San Mauro?

«Manca un po’ di manutenzione ordinaria, per il resto secondo me c’è un po’ tutto nella nostra città».

Come valuta la nuova organizzazione dei trasporti che ha portato più servizi in Pragranda ma ha tolto il 57 da via Mezzaluna?

«Per fare un bilancio serio serviranno almeno a 6 mesi, occorrerà valutare dopo l’apertura delle scuole. Poi, a quel punto, faremo un punto della situazione».