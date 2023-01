Bonaccini a Mirafiori: “Il Pd torni dove la gente lavora, vive o studia” [VIDEO]

Dopo essere stato ad Alessandria, Stefano Bonaccini ha proseguito a Mirafiori il tour piemontese a sostegno della sua candidatura alle primarie per la segreteria Pd. Il governatore dell’Emilia Romagna ha incontrato una delegazione di lavoratori al cancello 2 e ha discusso con loro di temi legati al lavoro e al sociale.

“O noi torniamo nei luoghi di lavoro, dove la gente lavora, dove vive e dove studia, oppure non c’è niente da fare”, ha affermato Bonaccini. “Puoi avere le migliori idee del mondo, ma non se le discuti negli occhi con i cittadini, si rischia di fare un po’ di demagogia”.

“Arrivare davanti a una fabbrica non risolve il problema del rapporto tra Pd e lavoratori, ne sono ben consapevole”, ha aggiunto. “Io penso però che questo partito sia stato percepito come una forza politica distante rispetto a dove la gente lavora. Bisogna stare di fianco ai lavoratori e alle lavoratrici, perché se sentono la vicinanza di istituzioni o partiti, la fiducia la ricrei immediatamente. Secondo me in questi anni hanno trovato gli altri e hanno trovato poco noi”.