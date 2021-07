Bomba d’acqua su Torino, un millimetro di pioggia al minuto

Pioggia a catinelle sulla città. Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta su Torino nel pomeriggio. Poco prima delle 17 ha iniziato a piovere copiosamente sulla città e il forte vento, con raffiche tra i 50 e i 70 chilometri orari, ha trasformato la precipitazione in burrasca.

Trenta i millimetri di pioggia in mezz’ora, praticamente un millimetro al minuto nel centro della città. A essere danneggiati sono stati soprattutto dehors, ombrelloni e gazebo di bar e ristoranti del centro e delle zone di San Salvario, Lingotto e Mirafiori. Un albero è caduto in piazza Bengasi, per fortuna senza conseguenze.