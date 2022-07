Bomba d’acqua su Bricherasio: allagate anche scuole e Poste

Continuano ad abbattersi le “bombe d’acqua” nel pinerolese. L’altra notte, un altro violento temporale con pioggia mista a grandine ha colpito la città di Pinerolo ma anche Frossasco, Cantalupa, Piscina e Bricherasio.

Proprio a Bricherasio alcuni dei danni più importanti. Il diluvio intenso e improvviso verso le 2 di notte ha causato un consistente allagamento del centro storico. «È arrivata una massa d’acqua dalla collina, da strada San Michele fino a via Molarosso» spiega il sindaco Ilario Merlo. Bar, negozi e abitazioni privati si sono ritrovati infiltrazioni d’acqua. «Addirittura la forza del temporale ha sfondato il portone di una casa in via Vittorio Veneto». I danni peggiori però sono stati quelli sugli edifici pubblici. La scuola elementare si è allagata insieme al cortile esterno. «Dovremo rivedere anche il tetto, è stato fatto nuovo da tre anni, ma ci sono state infiltrazioni anche da lì. Un altro aspetto da rivedere sarà quello dei tombini, magari facendo nuovi sistemi di scarico. Purtroppo queste bombe d’acqua sono imprevedibili ed è difficile trovare un sistema per mettersi al sicuro dai danni, di cui ora dovremmo fare un’attenta conta».

Sempre nel centro storico anche le Poste sono rimaste chiuse ieri per poter asciugare i pavimenti completamente allagati dalla pioggia che si è accumulata ed è entrata dal cortile comunale. Danni anche sul fronte delle coltivazioni. «La grandine ha colpito in particolare la striscia di terreno tra strada Torretti fino a strada Tagliarea. L’intensa grandinata ha pressoché compromesso tutta la produzione dell’uva, dei kiwi e più in generale della frutta locale». A intervenire per pulire e mettere a posto i locali, sono stati sia i volontari, sia i tecnici comunali. «Adesso la situazione è sotto controllo» assicura il sindaco.