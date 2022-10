Bollette pazze, dal Comune 100mila euro per lo sport

Centomila euro. A tanto ammonta il tesoretto che il Comune di Pinerolo metterà da parte per sostenere gli impianti comunali che come tante altre strutture cominciano a risentire degli aumenti su gas e luce.

Quarantamila sono in realtà già destinati a coprire le spese arretrate della piscina (gli altri 35mila euro li metterà la Uisp). L’annuncio durante l’ultima seduta della terza commissione. «Abbiamo mandato una lettera ai gestori degli impianti comunali – spiega l’assessora allo Sport, Bruna Destefanis – chiedendo loro di mandarci un rendiconto preciso degli aumenti energetici rispetto all’anno scorso, per capire le differenze e come aiutarli. Chiaramente non daremo la stessa cifra a tutti. Ci sono strutture che sono più energivore di altre, a loro destineremo le cifre più grandi. Penso ad esempio il Pala Curling. Le ultime bollette sono passate da 6mila dell’anno scorso nel medesimo periodo a 25mila euro di quest’anno».

Gli impianti sportivi avranno tempo fino al 21 ottobre per inviare i loro resoconti. «Ovviamente, i soldi stanziati non saranno sufficienti nel lungo periodo. Dobbiamo restare positivi, ma il 2023 si prevede un anno molto difficile». Il fondo è stato messo insieme grazie all’ultima variazione di bilancio generale. «È il risultato di avanzi da tutti i capitoli. Avevamo anche dei risparmi e alcuni contributi con cui siamo riusciti a finanziare e accantonare fondi per questo scopo. Con altri abbiamo anche coperto i maggiori costi delle mense e sul Cas».

Una cifra quella stanziata per preservare lo sport per tutti che tamponerà la situazione fino al 31 dicembre, ma come conferma il sindaco Luca Salvai, il futuro non si prospetta roseo per i servizi alla cittadinanza, parlando già di dissesto finanziario. «Se dovessi chiudere il bilancio ad oggi, dovrei dichiararlo. Dal 1° gennaio 2023, ci saranno già 2 milioni e 200mila euro solo di illuminazione elettrica da pagare – e ribadisce -. L’ho detto molte volte, sarà dura per il 2023, vediamo cosa succederà entro la fine dell’anno».