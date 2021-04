Bocca e denti sono la nostra risorsa, affidiamoli agli specialisti del settore

Non è mai troppo presto per curare la salute dei nostri denti e lo staff che lavora nello Studio Dentistico della dottoressa Tatiana Gonzalez lo sa. Semplicemente le mani giuste, le competenze giuste, ma anche i modi giusti.

La dottoressa ha maturato una lunga e intensa esperienza negli anni e questo la porta oggi a mettere a disposizione dei pazienti servizi di diagnosi, prevenzione e cura per tutto il cavo orale e per tutte le età.

Tra le eccellenze ci sono chirurgia orale e igiene dentale, implantologia, ortodonzia e parodontologia, protesi dentali, oltre all’odontoiatria pediatrica. E in pandemia c’è ancora maggiore attenzione per la sicurezza del paziente: accanto alle normali procedure di sterilizzazione, è disponibile un nuovo apparecchio per l’abbattimento della carica batterica e virale.

Studio Dentistico Tatiana Gonzalez, via Foscolo 21 Torino. Contatti: 011.6566203, studio.gonzalez@outlook.it Orari: lunedì 9-18, martedì 13-20, mercoledì 9-13, giovedì 10-20, venerdì 9-13.