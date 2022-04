Bobo-Costanza, relax a Miami sognando il tris col maschietto

Una vita in vacanza a Miami, quella che ha fatto per anni Bobo Vieri. Poi è spuntata Costanza Caracciolo e di conseguenza sono arrivate anche due figlie. E ora la famiglia è tornata là dove tutto è cominciato, ancora per una vacanza.

Tutto documentato social dall’ex velina che non si è dimenticata di regalare ai suoi follower anche un bel primo piano del suo lato B all’orizzonte, con lo sfondo di una delle spiagge più famose al mondo. Spazio per lei e le due figlie, Stella e Isabel, che sono la parte importante della sua vita. Solo una pausa prima di tornare a Milano, anche se lei qualche tempo fa si era sbilanciata: «Se abbiamo abbandonato l’idea di vivere a Miami? Mai dire mai. Sono sempre pronta ai cambiamenti» aveva confessato.

Sono sposati e formano una coppia perfetta, Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. Una coppia che a dispetto di tutto sta resistendo nel tempo ed è sempre più solida. Ma manca qualcosa per completarla? In teoria no, ma qualche mese fa la rivista “Oggi” aveva svelato che che l’ex velina non sia ancora soddisfatta della sua vita da mamma. Alcune persone vicine alla famiglia infatti avevano confessato che lei pensa intensamente a dare un fratellino alle due piccole di casa. Non è chiaro che cosa ne pensi l’ex bomber di diverse squadre di Serie A, anche se l’idea di un maschietto che gira per casa, eguagliando l’amico Francesco Totti, non gli dispiace. Ma almeno per il momento dalla coppia non sono arrivate novità.

In occasione del battesimo di Isabel, Bobo ha risposto così all’amica Manuela Arcuri: «È pieno di femmine in casa. pieno di bimbe. Manca un maschio? No, no. Basta, basta sono troppo vecchio». «Tanto lo devo fare io», ha replicato Costanza. Tempo ne è passato e per ora non è successo nulla: lui ha trovato una nuova carriera con la Bobo Tv su Twitch, lei alterna il mestiere di mamma a quello di influencer aspettando che le bambine crescano e che arrivino nuove opportunità anche in televisione. Tanto Miami resta lì e chissà che un giorno non si spostino veramente tutti.