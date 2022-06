Boato nella notte: bomba carta davanti a un’agenzia immobiliare di via Breglio

Un boato a cavallo della mezzanotte avvertito nitidamente in molte zone di Torino, i residenti già a letto svegliati di soprassalto. Una bomba carta è esplosa davanti all’agenzia immobiliare TempoCasa di via Breglio, danneggiando la vetrina e l’insegna dell’agenzia, oltre a un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze.

I vigili del fuoco, allertati dalle segnalazioni dei residenti, sono intervenuti subito transennando la strada e mettendo in sicurezza l’area. Sul posto anche diverse volanti della polizia, già al lavoro per ricostruire la dinamica dell’atto criminale e i responsabili.

“Non so se sia un dispetto o per quale altro motivo”, le parole del titolare dell’agenzia su Facebook. “Solo qualche ammaccatura, un’insegna rotta facilmente ripristinabile. Da domani io e i ragazzi del mio staff ci tireremo su le maniche per sistemare i danni subiti da questo spiacevole episodio”. L’uomo ha anche annunciato l’intenzione di sporgere denuncia contro ignoti per i danni subiti dal locale.