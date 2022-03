Boateng, non c’è due senza tre: Kevin a nozze con la Fradegrada

C’è chi trova l’amore della vita una volta sola e chi tre. Come Kevin Prince Boateng che è pronto per sposarsi di nuovo dopo aver archiviato la storia con Melissa Satta. La conferma è arrivata con un doppio annuncio. Un post su Instagram che racconta la proposta di matrimonio fatta dal campione a Valentina Fradegrada, la sua attuale compagna. Ma anche un’intervista al settimanale “Vanity Fair” nella quale entrambi hanno raccontato cosa succederà.

Tutto è cominciato la scorsa estate, soprattutto con una videocall durata otto ore. E hanno capito in fretta di essere fatti l’uno per l’altra. «A novembre le avevo già chiesto di sposarmi la prima volta. In quell’occasione non avevo l’anello, non avevo niente. Solo il kebab che stavamo mangiando». Poi però è arrivata la seconda proposta, quella ufficiale. Ha contattato il proprietario di un albergo, suo amico, e hanno allestito la sala.

«Non ho sospettato di nulla. La sera fatidica mi ha chiesto se avevo voglia di mettermi carina – ha raccontato lei – e uscire a cena. A un certo punto gli ho chiesto di annullare, perché non mi sentivo bene». Come è andata a finire, lo scopriamo adesso. Perché entrambi dicono di aver scoperto in questi pochi mesi la loro profonda affinità. «Posso essere me stesso al 100 per cento. Con lei ho trovato ciò che ho cercato per anni: la pace. Stiamo in casa per giorni e stiamo bene», spiega il campione.

E la cerimonia? Non sarà in chiesa e per questo al posto del corso prematrimoniale hanno deciso di fare terapia di coppia una volta alla settimana. Un modo per entrare ancora meglio nella testa dell’altro e capire come possono venirsi incontro. Non dicono tutto, ma qualche dettaglio sulla cerimonia lo svelano. Si sono affidati a uno dei wedding planner più famosi, Enzo Miccio, e si sposeranno anche nel Metaverso. «Tra le mie varie attività c’è anche un progetto molto grande nel Metaverso di Ovr, la piattaforma che ritengo più adatta a ospitare eventi. Così, ho pensato che potesse essere carino, attuale e interessante condividere online il giorno del matrimonio con i nostri fan».