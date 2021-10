Blitz notturno di un gruppo di anarchici e squatter: un’altra casa occupata nel quartiere dell’ex Asilo

Ieri notte un gruppo di anarchici e squatter ha occupato una palazzina di due piani in via Bersezio, nel quartiere Barriera di Milano. «La lotta è per la libertà. Resistiamo e occupiamo», è scritto sullo striscione affisso sulla struttura.

Lo scorso gennaio, sempre in Barriera di Milano, era stata sgomberata la casa occupata “Le Serrande”, in corso Giulio Cesare, base degli anarchici nel quartiere da quando nel 2019 era stato sgomberto e sequestrato l’ex Asilo di via Alessandria.

Sulla vicenda ora indaga la Digos, mentre all’interno dello stabile sarebbero asserragliate 5/6 persone. Secondo gli investigatori, sarebebro anarchici del gruppo de “Le Serrande” e la loro azione sarebbe la prima di una serie di occupazioni programmate nei quartieri della periferia nord della città.