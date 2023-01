Blitz della Digos: sequestri e perquisizioni al centro sociale occupato Askatasuna. Area chiusa al traffico

Operazione interforze, questa mattina, al centro sociale occupato Askatasuna di Torino. A darne notizia, attraverso i social, è stato lo stesso centro sociale. A quanto si apprende gli uomini della Digos avrebbero provveduto a sequestrare materiale (tipo casse, luci, mixer, strumenti musicali e amplificatori) che si sarebbe ritenuto idoneo ad organizzare iniziative – ad esempio feste – non autorizzate come quella dello scorso mese di ottobre quando, nonostante l’assenza dei relativi permessi, Askatasuna mise in piedi un concerto chiudendo un tratto del controviale di corso Regina Margherita (dove è ubicato l’edificio occupato). Alcuni attivisti, in quella circostanza, furono multati. Allo stato, per l’operazione delle forze dell’ordine, una vasta area è stata chiusa al traffico.