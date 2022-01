Blitz del Nas: denunciato gestore di una casa famiglia di Villar Dora

Controlli dell’Arma nelle case di riposo per anziani. L’operazione è scattata nel corso delle festività natalizie appena trascorse, periodo in cui i carabinieri del Nas hanno intensificato le verifiche nelle strutture ricettive dedicate all’ospitalità degli anziane.

ISPEZIONATE 536 ATTIVITA’

I controlli, predisposti d’intesa con il ministero della Salute, sono state eseguiti da Nord a Sud, lungo tutto il territorio nazionale portando, complessivamente, all’ispezione di 536 attività socio-sanitarie ed assistenziali.

DENUNCIATO GESTORE A VILLAR DORA

In particolare, in Piemonte, i Nas di Torino hanno deferito all’autorità giudiziaria il gestore di una casa famiglia di Villar Dora. Il soggetto, secondo gli investigatori, sarebbe responsabile di avere ospitato anziani non autosufficienti in una struttura che non aveva i requisiti minimi né il personale specializzato per fornire loro un’adeguata assistenza sanitaria.