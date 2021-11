Blitz contro i No Vax: minacce sulle chat, armi e acido a casa [FOTO E VIDEO]

Vi siete vaccinati? Bene, sappiate che allora siete «schiavi» e «complici» della dittatura e che per questo meritate «di essere fucilati» proprio come poliziotti, virologi, medici, giornalisti, magistrati. E ovviamente come il premier Draghi.

Questi e altri deliri si leggevano e si continuano a leggere sulle chat dei No Vax. A scriverli, utenti del web che, convinti di essere protetti dall’anonimato, in questi mesi hanno istigato alla violenza e alla rivolta. “Leoni da tastiera”, come si chiamano in gergo, che però non hanno fatto i conti con gli investigatori della Digos e della polizia postale di Torino che sono riusciti a identificare alcuni di loro. E così ieri mattina in 17 – tre di Torino, gli altri sparsi in tutta Italia – hanno dovuto aprire la porta agli agenti inviati dalla procura di Torino a perquisire la loro casa. I denunciati dovranno rispondere a vario titolo di istigazione a delinquere aggravata da terrorismo e ricorso a strumenti telematici e istigazione a disobbedire le leggi. Per alcuni di loro la situazione però è destinata ad aggravarsi, visto che in casa avevano armi e droga. La posizione più delicata pare essere quella di un palermitano che in chat incitava a «lanciare acido contro i poliziotti» e che in garage aveva proprio una tanica di acido cloridrico.

Oggetto dell’indagine è in particolare il canale Telegram da 40mila utenti “Basta dittatura”, già chiuso dal social network proprio perché utilizzato per incitare alla violenza, ma subito “rinato” sotto il nome di “Basta dittatura – proteste”, anche se solo più con 8mila utenti. Attraverso il canale, gli utenti incitavano ad «assaltare banche», «bloccare strade e stazioni» o, peggio, a «dare fuoco ai poliziotti» e «gambizzare i giornalisti». Erano anche stati pubblicati gli indirizzi di uffici e abitazioni di esponenti politici, tra cui il presidente della Regione Piemonte e Mario Draghi. Le perquisizioni nelle abitazioni dei tre torinesi hanno dato esito negativo, mentre nelle case di altri indagati sono stati trovati, oltre all’acido, una balestra, coltelli e cimeli nazifascisti. La Procura chiederà presto la chiusura anche della chat “Basta dittatura – proteste”, consapevole però di avere poche possibilità di influenzare la decisione del social network. «Telegram non collabora – hanno spiegato infatti i capi della polizia postale, Fabiola Silvestri, e della Digos, Carlo Ambra – neanche per fornire l’identità degli utenti sotto indagine». Un problema, visto che occorre seguire altri metodi per identificare gli indagati, col risultato di rallentare i tempi e di non riuscire a trovarli tutti.

I denunciati torinesi sono tre: due uomini di 60 e 44 anni, e una donna di 43 anni. Quest’ultima, Rosa Azzolina, nota attivista No Green Pass, è stata anche raggiunta da un foglio di via per «essersi resa responsabile di condotte criminose durante le manifestazioni di piazza, assumendo atteggiamenti oppositivi nei riguardi delle forze dell’ordine durante la gestione dei cortei non autorizzati». Analoga misura è stata presa nei confronti di un altro esponente dei No Green Pass, Francesco Centineo, che però non è coinvolto nell’indagine sulla chat. Le manifestazioni però non si fermano: al contrario, sabato a Torino è atteso anche l’ex portavoce dei portuali di Trieste e nuovo leader No Green Pass, Stefano Puzzer.

