Blanco, con Giulia è finita? Tutti gli indizi sulla rottura

Nel giro di un mese sta passando da più invidiata d’Italia a più consolata d’Italia, perché al momento sono forti i sospetti di una rottura tra Giulia Lisioli e Blanco. Fino alla vittoria del Festival in coppia con Mahmood il giovane cantante comasco faceva coppia fissa. Oggi però la sua felicità è per altri motivi.

Dopo il trionfo a Sanremo 2022 con il brano “Brividi”, Riccardo Fabbriconi (come è registrato all’anagrafe) aveva rivelato più volte di essere felicemente fidanzato. Giulia Lisioli, 19 anni come lui e conosciuta al liceo, legata a Blanco da circa un anno e mezzo. Una passione che anche il padre della ragazza, che ha un’azienda agricola in zona, aveva benedetto. Poi però intervistato a Rtl 102.5 pochi giorni dopo la chiusura del Festival Blanco aveva spiegato che l’amore procedeva con «alti e bassi». Oggi più che bassi sembrano sprofondi: dal profilo di Giulia sono sparite tutte le foto che la ritraevano con Blanco. Un segnale inequivocabile, che in molti hanno interpretato come una rottura definitiva anche se i due interessati rimangono in silenzio e lasciano spazio alle illazioni. E su Twitter circola un video nel quale lui, insieme al collega Irama, si diverte ballando in discoteca. Sul collo ecco un grande livido, rosso e molto sospetto.

Eppure a Radio Deejay solo poche settimane fa parlava così di Giulia: «Ci tengo molto. L’ho conosciuta in una fase della mia vita in cui non facevo questo. A lei delle canzoni e del fatto che io faccia musica non frega niente». Ma gli fregava quando dal palco dell’Ariston ha dedicato la vittoria a Giulia alzando un mazzo di fiori.

Cosa può essere cambiato in così poche settimane per passare dalla passione sfrenata alla rottura totale? Non possiamo nemmeno pensare a una mossa per far vendere più biglietti in vista del suo tour che partirà da Padova il 3 aprile perché quasi tutte le date sono già esaurite. Ma oggi tutto porta a parlare di un amore con i verbi al passato e non al presente.