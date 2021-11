Black Friday, sconti fra il 20 e il 40% a Torino e provincia

Atteso, auspicato, invocato. Parte ufficialmente domani il weekend dedicato al Black Friday, il fine settimana in cui sarà possibile acquistare a prezzi di favore i prodotti hi-tech e non solo. Agevolazioni e sconti anche per i comparti moda, casa, profumeria e, in parte, anche nei settori calzature e abbigliamento.

Le riduzioni nei prezzi vanno da un minimo del 20 a un massimo del 40%, una buona occasione per mettere da parte una grossa fetta di acquisti di Natale. Anche Torino e provincia si preparano all’assalto nei negozi, che avverrà – assicurano le autorità del settore – nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza e distanziamento.

Non solo sconti, comunque. L’ultima tendenza dei venditori, soprattutto per quel che concerne gli elettrodomestici e i prodotti tecnologici, è quello di offrire anche servizi personalizzati come ampliamenti del periodo di garanzia o servizi di assistenza gratuiti. Come dire: anche le promozioni si adeguano ai tempi che corrono.