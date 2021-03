Bimbo ucciso di botte a 20 mesi: ergastolo alla mamma e al convivente

Bimbo morto a Novara: ergastolo per la madre ed il convivente, considerati entrambi, sia pur nella differenza dei comportamenti, ugualmente responsabili per la tragica scomparsa del piccolo Leonardo. La Corte d’Assise di Novara ha dunque accolto in pieno le richieste della pm, Silvia Baglivo, condividendone, sostanzialmente, la ricostruzione dei fatti.

I FATTI DEL MAGGIO 2019

I fatti finiti sotto la lente dei giudici, risalgono al 23 maggio del 2019. Nicolas Musi, 24 anni, che allora era il compagno della madre del bimbo, sarebbe dunque colui che materialmente lo uccise (nei suoi confronti il pm ha chiesto anche 18 mesi di isolamento diurno). Lei, Gaia Russo, 23, sempre secondo i giudici, non avrebbe fatto nulla per impedire l’omicidio del figlioletto, di conseguenza, è stata ritenuta allo stesso modo responsabile dell’accaduto.

LEONARDO PICCHIATO A MORTE A 20 MESI

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, sulla scorta delle perizie medico legali eseguite, il piccolo Leonardo morì a causa di gravissime lesioni interne. In particolare, l’autopsia stabilì che il decesso del bimbo fu provocato da un violento colpo all’addome, che gli provocò un’emorragia al fegato: Leo spirò in poco meno di mezzora. Aveva appena 20 mesi.

LESIONI ED ECCHIMOSI OVUNQUE

Sul suo corpicino furono riscontrate ecchimosi e lesioni un po’ ovunque: sul torace, sulla testa e finanche sui genitali. Lesioni che, così come accertato, risalivano alla mattina stessa del decesso, nell’ambito di un quadro di evidenti maltrattamenti pregressi.

L’ACCUSA CONTRO MUSI

A procurargli quelle lesioni, come hanno sentenziato i giudici di Novara, fu dunque Nicolas Musi, il quale, va detto, durante i diversi interrogatori cui è stato sottoposto nel corso del procedimento giudiziario, ha ammesso i maltrattamenti, negando però di avere inferto i colpi fatali nell’ultimo tragico pestaggio.

SCAMBIO DI ACCUSE

Il giovane, tra l’altro, ha anche accusato l’ex compagna (e madre del piccolo), la quale si è, a sua volta, difesa sostenendo che nel momento in cui il compagno si stava “scatenando” per l’ultima volta sul figlio, lei stava dormendo.

LA POSIZIONE DELLA MADRE

La posizione della donna, in ogni caso, è stata oggetto di particolare approfondimento nel corso del processo. Secondo la pm, la sua responsabilità sarebbe a dir poco evidente: Gaia, infatti, sapeva bene quel che stava accadendo al figlio e avrebbe potuto impedirlo è stata la tesi sostenuta dall’accusa. “Non solo non fece nulla per impedire il delitto e nemmeno per evitare i maltrattamenti, ma anzi, fornì sempre alibi a Musi e lo coprì”, ha detto la pm Baglivo durante la sua requisitoria.

IL LEGALE DI MUSI ANNUNCIA RICORSO

Al momento della sentenza di condanna, la 23enne, tuttora agli arresti domiciliari, non era presente. L’uomo, che invece si trova in carcere, era collegato in videoconferenza. Il suo legale, Carlo Alberto La Neve, ha comunque già annunciato ricorso. “E’ una sentenza che non condividiamo. Il mio assistito ha ammesso i maltrattamenti, ma ha sempre dichiarato di non aver ucciso Leonardo. E’ deluso per questa sentenza, ora vedremo le motivazioni e sicuramente faremo appello” ha commentato il legale.

LA REAZIONE DELLA NONNA

Il difensore della donna, Simone Briatore, non ha invece rilasciato dichiarazioni. Sconvolta la madre della giovane, la nonna di Leo, che alla lettura della sentenza si è accasciata sulla sedia. “Vi prego, non è il momento” si è limitata a dire con un filo di voce.