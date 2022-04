La famigliola prova a prendere il treno al volo. Sono in tre: due riescono a salire ma il più piccolo (è una bimba?) non ce la fa e rischia di cadere finendo stritolato sotto le rotaie. Per fortuna l’intervento provvidenziale di un uomo evita che possa compiersi il drammatico incidente!! Il bimbo è tratto in salvo!!