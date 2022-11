Un bimbo di 18 mesi è precipitato dal balcone di un appartamento di corso Giulio Cesare, a Torino, nel pomeriggio di oggi. E’ accaduto nel quartiere Barriera di Milano, periferia nord del capoluogo piemontese.

Il piccolo, stando a quanto riportato di origini afgane, è stato trasportato in codice rosso al Regina Margherita: è attualmente ricoverato in rianimazione per un trauma cranico con ematoma. Al momento dell’incidente in casa c’era la mamma, la zia, i nonni e i tre fratellini del bimbo.