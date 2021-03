Bimbo di sei anni si perde nel Parco del Valentino, una 13enne lo soccorre

Sabato, poco prima delle 13, un uomo ha chiamato il 112 NUE per segnalare di aver smarrito il proprio figlio di sei anni all’interno del Parco del Valentino. Sul posto, gli agenti del Commissariato Barriera Nizza hanno raccolto le descrizioni del bambino che al momento della scomparsa era a bordo della sua bici.

Dopo aver perlustrato il parco, i poliziotti hanno oltrepassato il ponte Vittorio in direzione di corso Moncalieri. Proprio all’intersezione tra il corso e il ponte, una ragazzina, in compagnia di un bambino, ha attirato l’attenzione della volante.

La giovane, una 13enne, ha raccontato che poco prima aveva notato il piccolo vagare da solo sul ponte e lo aveva fermato per capire con chi fosse, visto che si muoveva senza meta. Accortasi della volante in transito in quel momento si era fatta notare per segnalare la presenza del bambino senza accompagnatore. Il piccolo, in buone condizioni di salute, è stato poi affidato alla cura dei genitori.