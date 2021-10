Bimbo di 3 anni cade dal balcone: è ricoverato in gravi condizioni al Regina Margherita

Un bimbo di 3 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Regina di Margherita di Torino, dopo essere caduto dal balcone di casa e aver compiuto un volo di circa di tre metri. E’ successo, oggi, in un’abitazione di Caviglià, in provincia di Biella. Da quanto si apprende, stava giocando con la sorellina. Soccorso dai medici del 118, è stato trasportato in elicottero in codice rosso al nosocomio del capoluogo piemontese.