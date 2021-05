Gatto salva bimbo dall’attacco di un cane feroce. Succede in questo video, postato su Youtube. Il piccolo è in sella alla sua bici quando viene aggredito dall’animale. Accade tutto in pochi secondi. Il “quattro zampe” scaraventa la vittima a terra e poi l’azzanna, trascinandola letteralmente sul selciato. Da lontano si vede arrivare il felino che, come un lampo, si avventa sull’animale e lo costringe a mollare la presa.