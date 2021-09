Bimba di 6 anni si addormenta sullo scuolabus. Si sveglia spaventata in deposito

Ha dell’incredibile quanto accaduto nei giorni scorsi ad Agliè. Una bimba di 6 anni, originaria di un Comune alle porte di Ivrea, si è addormentata a bordo della scuolabus che la stava portando alla scuola elementare di Loranzè (lei frequenta la prima). E lì è stata praticamente “dimenticata” senza che nessuno si accorgesse di lei.

SI RISVEGLIA SULLO SCUOLABUS

Il veicolo, infatti, ha ultimato il suo giro ed è rientrato in deposito ad Agliè . Intorno alle 9 la bimba si è svegliata e si è ritrovata tutta sola sul pullman. Impaurita ed in lacrime, è scesa dal mezzo (che era stato parcheggiato con le portiere aperte) e si è avviata in strada.

ARRIVANO I CARABINIERI

Per sua fortuna è stata notata da una residente della zona la quale, dopo averla fermata, l’ha calmata e si è fatta raccontare da lei la storia. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri del locale comando stazione i quali, una volta giunti sul posto, hanno subito fatto chiarezza sull’accaduto riportando la bimba dai suoi genitori.

L’AUTISTTA RISCHIA LA DENUNCIA

Interpellato dai militari dell’Arma, l’autista dello scuolabus, ha spiegato di non esserci accorto della presenza della piccola. L’uomo è stato identificato. Ora rischia una denuncia.