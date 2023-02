Bimba di 5 anni sparisce da casa: trovata dal cane lungo i binari

Nonni in ansia, mamma disperata per Greta Maria di cinque anni che nel tardo pomeriggio di mercoledì si era allontanata dalla sua abitazione, in via Arquata a San Maurizio. Una casa con in muri in paramano e un piccolo cortile a disposizioni di Tibby, il vecchio cane di famiglia. L’ansia e la paura che alla bimba fosse accaduto qualcosa sono durate quasi due ore, quando i militari della Compagnia di Venaria, hanno trovato Greta Maria a poco più di un chilometro di distanza da casa, ma già nel territorio comunale di San Carlo Canavese, lungo la linea ferroviaria della Torino-Ceres. A dare una mano ai militari è stato proprio Tibby che, allontanatosi dalla casa poco dopo la bimba, ha fiutato le tracce fino a raggiungere la piccola. Questa la ricostruzione dell’accaduto fornita dalla mamma Rosa Andreea Raluca, dalla nonna Marcelina Papescu e dal nonno, tutti di origine romena, che ha spiegato: «Qualche giorno fa mia nipote aveva visto un film che raccontava di una bimba che voleva fare un viaggio con il suo cane. Forse Greta Maria ha voluto fare la stessa cosa, anche se il cane non è andato subito con lei e, abbaiando, ha consentito di ritrovarla». In ogni caso a salvare la piccola oltre all’amico a quattro zampe e ai carabinieri, hanno contribuito anche due passanti che avevano notato la piccola sola al buio e vicino ai binari, quindi anche loro hanno dato l’allarme. Da quello che hanno spiegato i parenti di Greta Maria, la bimba si sarebbe allontanata senza fare rumore, mentre i nonni che si trovavano nel soggiorno di casa immaginavano che stesse nel cortile, dove l’avevano lasciata, a giocare con il cane. Dopo una mezzora, è stata nonna Marcelina ad affacciarsi per chiamare la bambina e ad accorgersi che la piccola aveva aperto il cancello ed era uscita in strada. Greta Maria è stata cercata nelle vicinanze, poi sono stati chiamati i carabinieri.