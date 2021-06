Biglietti super scontati per tornare live

Due biglietti al prezzo speciale di 9 euro per “Sonia e Alfredo” e due biglietti al prezzo speciale di 14 euro per la “Magic Comical Comedy”. La stagione estiva della Casa Teatro Ragazzi e Giovani riparte oggi con offerte “last minute” e dà vita a un poliedrico cartellone, intitolato “Vediamoci a teatro”, che si snoderà fino al 19 settembre con oltre 50 eventi tra teatro, danza e musica. Come spiega il direttore artistico Emiliano Bronzino, «un titolo che abbiamo voluto dare per descrivere il nostro desiderio di offrire al pubblico anche un’occasione di incontro e socialità».

Tre gli appuntamenti per la giornata inaugurale che si apre alle 16,30 con uno spettacolo dedicato ai più piccoli, dai 4 ai 7 anni, con il teatro d’ombre di Teatro Gioco Vita “Sonia e Alfredo un posto dove stare” in programma nella Sala Grande di corso Galileo Ferraris 266 con le figure potentemente evocative di Catherine Pineur (in replica domani alla stessa ora). Alle 18 nell’Arena, il nuovo spazio en plein air del teatro con 150 posti inaugurato nel giugno scorso, si andrà “In viaggio con il Piccolo Principe”, una produzione della Fondazione Trg Onlus (in replica domani alla stessa ora) che porta la firma registica e la drammaturgia di Luigina Dagostino, recentemente scomparsa. Sempre l’Arena ospiterà questa sera alle 20,45 la magia comica e il mentalismo strampalato di Mr David, al secolo Davide Demasi, nel “Magic Comical Comedy”.

Nel corso della stagione i pomeriggi del weekend saranno dedicati innanzitutto alle famiglie, con spettacoli come “La storia di Pierino e il lupo”, “Coccole”, “Marco Polo e il viaggio delle meraviglie” e altri. Il mondo della musica sarà invece protagonista il venerdì con “Geometrie a teatro”, un nuovo progetto della Fondazione Trg Onlus e Unione Musicale Onlus, con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci.

Si ride, poi, il sabato sera con Comici a Teatro, 4 serate a giugno con Davide Demasi, Giorgia Fumo, Giorgia Goldini e Francesco Giorda, mentre Cristiana Verardo e Gnut, Colandrea e Chiara Effe, The Niro + Rosita saranno i “Cantautori a Teatro” nel mese di luglio. A portare la “Danza a teatro” saranno la compagnia EgriBiancoDanza e Interplay. Infine a settembre gli attesi spettacoli di “Giocateatro Torino”.