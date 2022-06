Big, ritiro, abbonamenti: il Toro è tutto un cantiere

Il conto alla rovescia verso il raduno è partito, lunedì sarà il giorno dell’inizio ufficiale della nuova stagione. Il Toro comincerà gli allenamenti al Filadelfia, Ivan Juric è pronto a riprendere da dove aveva lasciato, da un più che convincente decimo posto in classifica a quota 50 punti. Eppure, il tecnico dovrà ricostruire tanto: l’ossatura della squadra è stata smembrata, con la cessione di Bremer che aspetta soltanto di essere perfezionata e il divorzio con Belotti, oltre all’incertezza sul futuro di Mandragora conteso dalla Fiorentina e a una trequarti che andrà totalmente rivista.

Sarà una squadra da ridisegnare in tanti reparti, ma Juric non potrà cominciare subito i lavori: già lunedì prossimo, infatti, il gruppo sarà senza big e con tanti primavera. Non si poteva fare altrimenti, però, perché erano 15 i giocatori che hanno partecipato alle ultime gare con le rispettive nazionali e quasi tutti non rientreranno prima dell’8 luglio. Un intoppo non da poco per il tecnico, che ha già fissato il primo test dell’estate contro l’Eintracht Francoforte per il prossimo 15 luglio. E questa, al momento, è una delle poche date sicure dell’estate del Toro: da via Arcivescovado, infatti, non hanno ancora comunicato un programma chiaro e definito sui ritiri. Si sa che la squadra si trasferirà in Austria tra Bad Leonfelden e Waidring, ma si è ancora in attesa di capire quali saranno le date ufficiali degli impegni di Lukic e compagni.

E un test, nel frattempo, rischia seriamente di saltare: l’amichevole con il Mainz è in fortissimo dubbio, anzi è praticamente cancellata, e ora in società sono al lavoro per garantire a Juric un’altra amichevole di primo livello, come lui stesso pretende. Restano fissati i test contro l’Apollon Limassol, squadra che milita nel campionato cipriota, e contro il Nizza, la sfida di domenica 31 luglio che andrà a chiudere il periodo degli esperimenti prima delle gare ufficiali tra la coppa Italia del 7 agosto e l’inizio della serie A nel weekend successivo.

I tifosi, poi, attendono di conoscere le modalità della campagna abbonamenti, pronta a ripartire dopo gli anni di pandemia. Intanto, è ufficiale l’acquisto di Pellegri: l’attaccante è tutto del Toro, il contratto sarà fino al 2025 con opzione per un altro anno. È il primo innesto del calciomercato estivo, Juric ne aspetta altri nove: Vagnati ha in mano Luis Henrique del Marsiglia e Maggiore dello Spezia, in difesa sondato anche l’ex Bonifazi.