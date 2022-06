Bidoni trasformati in discarica: «La situazione è insostenibile»

Anni di immondizia buttata per strada, sopralluoghi della municipale e sanzioni elevate dal Comune, ma la situazione dell’abbandono di rifiuti in, via Sestirere 53, a Moncalieri, resta un problema irrisolvibile. Intorno ai cassonetti, che secondo le regole dell’Amministrazione comunale e dal Covar (Consorzio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nella zona sud di Torino) dovrebbero essere ricoverati all’interno degli spazi condominiali ma invece stanno per strada, vengono abbandonati sacchi e sacchi di immondizia provenienti la zona limitrofa. Un buco nero che fagocita la normativa e il buon senso, oltre al decoro e all’igiene urbana di una porzione di borgo San Pietro al confine con piazza Bengasi. A segnalare nuovamente la situazione, ormai insostenibile, sono i residenti che da anni combattono contro un consolidato malcostume. «I bidoni che sono in strada dovrebbero stare nei cortili degli interni 3, 4, e 5 – spiegano -. Sono già quasi due anni che abbiamo questo problema e c’è addirittura un provvedimento del Comune di Moncalieri affinché questi bidoni vengano spostati all’interno ma l’amministratore fa orecchie da mercante».

Il problema è noto agli uffici di piazza Vittorio Emanuele II che in collaborazione con la municipale hanno già preso i dovuti provvedimenti sanzionando il condominio. Questo prevede infatti che i contenitori dei rifiuti – dove esistono spazi privati adeguati – vadano esposti nei giorni di svuotamento e poi ritirati. Già una volta il Covar, insieme ai responsabili comunali, era intervenuta per riportare i bidoni al loro posto, ma qualcuno li ha rispostati sulla via. «Nonostante le multe i bidoni sono sempre fuori. Chiunque passa di qui butta l’immondizia fuori e fa i bisogni. Conviviamo con puzze e odori: la situazione è insostenibile».