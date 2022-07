Bicentenario di fondazione della Scuola Allievi Carabinieri di Torino: questa mattina in piazza Castello c’è stata la cerimonia di Giuramento dove gli allievi del 140° corso della Scuola, intitolato al Car. Alberto La Rocca, Medaglia d’Oro al Valor Militare, hanno attraversato in sfilata le vie del centro della città che li ospita, per giungere in Piazza dove giureranno fedeltà alla Patria, ricevendo gli alamari, simbolo storico dei Carabinieri di ogni tempo, apposti sulle loro spalline da un familiare.

La cerimonia è stata celebrata alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del Ministro della Difesa, del Capo di Stato Maggiore della Difesa e del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Tra gli allievi del 140° corso ha giurato anche il Car. Allievo Panarelli Pierpaolo, il quale durante la cerimonia ha indossato la bandoliera del padre Angelo, deceduto a Milano il 10 maggio 2019 a seguito di un incidente stradale verificatosi mentre rientrava a casa dal servizio. I colleghi di Angelo Panarelli sono riusciti a ritrovare la bandoliera usata in servizio dal collega e l’hanno donata al figlio Pierpaolo.

IL VIDEO di Tonino Di Marco