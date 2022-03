Berrettini-Ajla, fine dei giochi: l’amore tra i due è al capolinea

«Riusciamo a vederci nei tornei più importanti, come gli Australian Open, dove giochiamo entrambi. Lei vive in Florida, io in Europa, quindi è un po’ complicato. Ma la mia vita è così, sempre in giro. Mi devo adattare».

Così aveva dichiarato Matteo Berrettini non più tardi di un mese fa, in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo. In questi ultimi anni lui e Ajla Tomljanovic, tennista professionista come lui anche se non con la stessa classifica mondiale, si sono sempre mostrati come una coppia molto affiatata. Tra l’altro i due avevano trascorso insieme a casa di lei, a Boca Raton, l’intero periodo del primo lockdown totale avvenuto a causa della pandemia da Covid-19. Ma qualcosa sembra cambiato negli ultimi giorni: piccoli e grandi indizi che farebbero pensare a una clamorosa rottura.

Se ne sono accorti soprattutto i fan di Matteo Berrettini i quali non possono aver fatto a meno di notare che Ajla Tomljanovic ha smesso di seguire il tennista romano su Instagram. E come se non bastasse ha anche tolto dal suo profilo ufficiale tutte le foto che la immortalavano in sua compagnia. Viceversa, Berrettini sul suo profilo continua a tenere gli scatti che lo ritraggono insieme alla sua compagna, forse non ex. Il mistero si infittisce, anche se l’ultimo scatto è di settembre, quando erano impegnati negli Us Open.

Sullo sfondo, alcune voci di un presunto tradimento da parte del tennista romano che avrebbe provocato una frattura insanabile. La coppia si è conosciuta nel 2019 ed era stata lei a raccontare come sia nato il loro amore, sul campo di Wimbledon: «Ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a passare del tempo insieme. Di solito si comincia così, no?». E Matteo aveva ammesso che «non è stato facile conquistarla, ho dovuto lottare più fuori dal campo che dentro il campo. Ci siamo anche allenati insieme. Queste cose ci hanno fatto crescere tanto». Tanto fino al punto di volerci riprovare? Al momento sembra contare di più il tennis.