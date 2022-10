Berrettini a Firenze per amore: con Paola fa proprio sul serio

Matteo Berrettini è tornato a giocare in Italia, dopo la Coppa Davis per cercare tra il torneo ATP 250 di Firenze e quello di Napoli i punti per le Nitto ATP Finals di Torino. Ma in realtà potrebbe esserci anche un altro motivo, legato alla sua vita sentimentale.

L’indiscrezione di un suo presunto legame con Paola Di Benedetto, vincitrice del Grande Fratello 4, modella e attualmente anche impegnata in diverse radio come conduttrice, circola da tempo. Ora però è rafforzata dallo scoop della pagina Instagram The Pipol Gossip che rilancia la storia.

Matteo e Paola avrebbero cominciato a frequentarsi sui social qualche mese fa. Poi però si sono anche visti di persona, ancora di recente. Lei infatti sarebbe arrivata a Firenze proprio quando era presente il campione azzurro e lo avrebbe raggiunto in albergo. Non c’è nessuna immagine ufficiale e loro si guardano bene da pubblicarle eventualmente, ma il gossip sta diventando impetuoso.

Cosa sappiamo fino ad oggi della loro vita privata? Matteo Berrettini è stato per molto tempo alla collega australiana Ajla Tomljanovic (l’ultima a battere Serena Williams agli US Open 2022), ma la loro storia è terminata all’inizio di quest’anno. Poi era stato accostato alla modella americana Meredith Mickelson, un legame mai confermato dai diretti interessati.

Paola Di Benedetto invece dopo aver lasciato Federico Rossi, del duo Benji&Fede, lo scorso anno, a inizio estate aveva cominciato una storia con Rkomi, tra i cantanti più gettonati in Italia. Poi però a fine luglio, improvvisamente come era cominciata è anche finita. Paola, intervistata dalla rivista Grazia, l’aveva spiegata così: «Sapete tutti che sono stata da sola per un anno dopo la mia ultima storia. E rabbrividisco quando leggo ancora nel 2022 la gente che scrive commenti tipo “ma questa cambia i fidanzati come cambia le mutande”. Ma poi anche se fosse una donna che nel 2022 che vuole cambiare fidanzato, qual è il problema?». Rkomi invece intervistato dal Corriere della Sera aveva ammesso la rottura: «I rapporti quando finiscono sono sempre conflittuali, c’è sempre uno che ha sbagliato, c’è sempre uno stronzo, e di solito sono io».