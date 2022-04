Bernardeschi e Danilo stendono la Fiorentina: la Juve vola in finale

La Juventus vola nella sua 21esima finale di Coppa Italia della sua storia: all’Allianz Stadium i bianconeri battono 2-0 la Fiorentina e, grazie anche al risultato dell’andata al Franchi (0-1), eliminano i viola dalla competizione.

APRE BERNARDESCHI ALLA MEZZ’ORA

Dopo una chance in avvio per Torreira gli uomini di Allegri prendono le misure: molto attivo davanti Vlahovic, che impegna diverse volte Dragowski senza però trovare la via del gol. Rete che arriva al 32′: errore della difesa degli ospiti che porta al tiro vincente uno degli ex, Bernardeschi. Palla in gol e 1-0 alla mezz’ora.

CHIUDE DANILO AL 94′

Nella ripresa ci pensano Perin e la difesa della Juve a blindare il risultato sotto i colpi di una Fiorentina comunque pericolosa a caccia del gol del pari. Dopo un gol annullato a Rabiot, i bianconeri chiudono la pratica al 94′ con Danilo su assist di Cuadrado. L’11 maggio, all’Olimpico di Roma, sarà sfida all’Inter in finale.