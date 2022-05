Berisha non basta al Toro: passa il Napoli

Cade l’imbattibilità del Torino, che perde 1-0 in casa contro il Napoli nella 36a giornata di Serie A. La prima occasione – la migliore del primo tempo – è di marca granata: cross di Vojvoda, gran colpo di testa di Belotti e straordinaria parata di Ospina. Poi è il Napoli che sembra prendere in mano le redini della partita, ma la squadra di Juric riesce a prendere le misure senza mai correre particolari rischi.

A inizio ripresa Praet spreca una ghiotta chance, lisciando un comodo tap in. Al 58′ rigore per il Napoli per fallo di Izzo su Mertens. Insigne dagli undici metri e strepitosa risposta di Berisha che nega la gioia del gol al 24 azzurro.

Al 64′ Insigne vanifica un contropiede non servendo Lozano che avrebbe dovuto solo spingere la palla in porta. Dopo pochi minuti è il Toro a rendersi pericoloso con un diagonale del solito Belotti che termina di poco a lato.

Al 72′ percussione di Fabian Ruiz che ruba palla a Pobega e supera Berisha, 0-1.