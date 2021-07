Belotti, pressing Roma. E ora spunta il Siviglia

Ancora una settimana di vacanza, poi Andrea Belotti si rimetterà pantaloncini e maglietta per riprendere la preparazione. E, almeno per il momento, sarà ancora di color granata: tutto il Toro lo aspetta al Filadelfia, anche da Santa Cristina Valgardena arrivano tanti messaggi da parte dei compagni. «È il nostro capitano, speriamo resti con noi» ha dichiarato Izzo, capitano “pro tempore” nel ritiro in Alto Adige; «Lo aspettiamo per abbracciarlo, può darci una grande mano» ha detto Mandragora sul Gallo; «Starà ancora festeggiando l’Europeo, ma in testa avrà già le idee chiare» il pensiero di Ansaldi. E lui? La moglie, Giorgia Duro, aggiorna sui social i loro spostamenti: dopo il trionfo all’Europeo, l’attaccante ha raggiunto la famiglia in Sicilia, a Palermo, dove ha riabbracciato la figlia Vittoria per vivere la prima estate in tre. Per Belotti, dunque, solo testa alle vacanze e al relax, mentre su Instagram non posta qualcosa di Toro dal 4 maggio scorso, ma questa non è una novità. Non è mai stato un tipo da social, anche se adesso i tifosi e il mondo granata vorrebbero capire qualcosa di più. «Mi dica se vuole essere il mio capitano» tuonò Ivan Juric nella sua conferenza stampa di presentazione, mentre il presidente Urbano Cairo studia l’offerta per il rinnovo. Ad oggi, il rischio più concreto sembra quello di dover sacrificarlo a cifre piuttosto basse: la scadenza di contratto fissata nel 2022 pesa come un macigno, anche per questo motivo chi si affaccia dalle parti di via Arcivescovado non è disposto ad accontentare le richieste del patron. Si sta rifacendo sotto la Roma, con José Mourinho che resta un grande estimatore di Belotti, e l’Atalanta continua ad osservarlo a distanza, mentre cominciano ad arrivare i primi sondaggio dalla Spagna e, più precisamente, dal Siviglia. E, nel caso in cui si concretizzasse l’operazione da 185 milioni di euro con Kane al Manchester City, il Tottenham di Fabio Paratici avrebbe bisogno di un bomber. Anche il Toro si guarda intorno, il profilo di Andrea Petagna resta nei radar granata come ormai da diversi anni. La situazione, per ora, resta molto incerta: quando la squadra tornerà dalla Francia, dopo l’amichevole di Rennes il prossimo 31 luglio, Belotti varcherà i cancelli del Filadelfia e si riunirà ai compagni. A quel punto, inevitabilmente, bisognerà prendere una decisione. Da una parte o dall’altra.