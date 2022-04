Belotti, doppia sfida: superare Graziani e castigare il Diavolo

Ha risposto alle stoccate di Ivan Juric, domenica Andrea Belotti torna nel suo palcoscenico preferito. «Spesso in trasferta è stato inesistente» la stoccata del croato alla vigilia della trasferta di Salerno, con il Gallo che poi ha messo la firma sul rigore e sulla vittoria che ormai ha tutto il sapore della salvezza acquisita. «In casa ha un atteggiamento diverso, se gioca come contro l’Inter diventa un top player» le carezze di Juric verso il suo capitano, il quale adesso sogna un’altra grande notte contro il Milan. È la big che ha affrontato più volte, ben 17, e che ha colpito di più, sei reti, e sulle ultime due vittorie del Toro contro i rossoneri ci ha sempre messo lo zampino. Nelle ultime sei stagioni, i granata hanno superato il Diavolo soltanto nel 2019/2020 e nel 2018/2019: Belotti ha messo a referto tre reti, con una doppietta che mandò in visibilio il Grande Torino. E adesso ha un nuovo obiettivo personale.

QUOTA 100

Le 100 reti con il Toro le aveva già raggiunte già a dicembre 2020, qualche mese fa la cifra tonda in Serie A diventando il terzo più giovane ad arrivarci dopo Alberto Gilardino e Roberto Baggio. E adesso ci sono i cento gol con i granata considerando soltanto nella massima serie, un traguardo distante appena tre marcature visto che è a 97. A disposizione di Belotti ci saranno ancora otto partite: la squadra di Juric deve ancora recuperare la gara contro l’Atalanta, oltre a dover affrontare quasi tutte le big come Milan, Lazio, Napoli e Roma oltre alle più abbordabili Spezia, Empoli ed Hellas Verona. E, nonostante il lungo periodo passato in infermeria per vari problemi fisici con ben 14 giornate saltate, il Gallo è comunque riuscito a salire a quota cinque, agganciando Antonio Sanabria e portandosi a -1 da Josip Brekalo, il bomber della squadra. Oltre a quota 100, poi, il capitano ha anche lanciato la sfida a un grande ex del passato del Toro.

SORPASSO A CICCIO

Già, perché la rete di Salerno ha permesso a Belotti di agganciare Graziani. Anzi no, Ciccio non ci sta: «I miei gol con il Toro sono 98, non 97 – ricorda sempre con il sorriso – perché non mi è stata assegnata una marcatura: risale al derby contro la Juve del marzo 1974, la palla venne sfiorata da un difensore bianconero ma con le regole di oggi sarebbe stato mio». Questo il piccolo retroscena di Ciccio Graziani, eroe dello scudetto del 1976 che ora teme l’aggancio di Belotti. «Ma gli auguro di segnarne dieci fino a fine stagione così si tolgono tutti i dubbi» la battuta dell’ex attaccante. Magari a partire proprio da domenica sera.